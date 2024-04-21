До сих пор Украина получала эти ракеты с меньшей дальностью поражения.

В ближайшем пакете военной помощи от США Украина может получить, в частности, тактические ракеты ATACMS увеличенного радиуса действия. Об этом в интервью CBS-News заявил председатель сенатского комитета по вопросам разведки Марк Уорнер.

"Я надеюсь, как только это (принятый законопроект о помощи Украине - УНИАН) дойдет до президента до вторника или среды, эти поставки будут буквально запущены этими ATACMS большего радиуса действия", - сказал он, подчеркнув, что эти ракеты прямо прописаны в законопроекте.

По словам сенатора, если с прохождением законопроекта в Сенате все будет в порядке, поставки самого оружия могут стартовать уже к концу следующей недели. Уорнер добавил, что ракеты ATACMS уже должны были бы подготовить к передаче Украине.

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