Президент не готов утверждать, что при другом командующем ситуация на фронте была бы лучше.

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский столкнулся с серьезными вызовами на фронте, но не факт, что при другом командующем ситуация была бы лучше. Как передает корреспондент УНИАН, об этом президент Владимир Зеленский сказал на пресс-конференции.

Так, журналисты попросили главу государства оценить работу Сырского на посту главнокомандующего.

"У Сырского серьезный вызов. Мы ждали оружия и голосования пакета [американской военной помощи] почти 8 месяцев. Это очень серьезный вызов. Я не хочу сравнивать. Я ко всем отношусь с соответствующим уважением. Каждый выполняет или выполнял свою задачу на своем месте. Сложно сказать, что было бы, если бы не изменилось руководство армии. Мне сложно сегодня сказать, и откровенно, я не хочу об этом говорить. Это вопрос и разговоры после войны", - сказал Зеленский.

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Президент добавил, что надо уважать всех и быть благодарными всем, кто работает и воюет за Украину и защищает государство.

"Я не считаю, что если кто-либо был на месте Сырского, не было бы соответствующего прорыва [россиян на Харьковщине]. Я считаю, он бы был. Потому что этого хотели россияне. У них была задача зайти и оккупировать Харьков. Плюс большой в этой ситуации по Сырскому в том, что он знает Харьков. И это не мало. Он отвоевывал его. Отвоевывал тот регион. И успешна была операция на Харьковщине именно под его командованием. А это плюс. Но опять таки: мне сложно сравнивать. Остановили - молодцы! Не дали оккупировать Харьков без пакета [американской помощи] - молодцы! А потом с деталями будем разбираться, когда у нас будет пауза", - сказал Зеленский.

Критика в адрес главкома

Как писал УНИАН, Владимир Зеленский уволил Валерия Залужного с должности главнокомандующего ВСУ 8 февраля этого года. Говоря о причинах своего решения, президент пожаловался на "ощущение стагнации" на южных направлениях фронта. Также он вспоминал провальное контрнаступление ВСУ летом 2023 года.

Уже после того, как ВСУ начал командовать Александр Сырский, Украина потеряла около 500 кв. км территории, включая город Авдеевка. Народный депутат Марьяна Безуглая, которая ранее активно критиковала Валерия Залужного, теперь подвергает критике и Александра Сырского. По ее словам, нынешний главком стал слишком "авторитарным" и возвращает ВСУ к советским методам управления армией.

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