Морские дроны вытеснили врага из украинской акватории Черного моря, отметил главнокомандующий ВСУ.

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский отмечает, что одной из его стратегических задач является трансформация украинской армии в высокотехнологичное войско.

Об этом говорится в заметке в его Telegram-канале. "Считаю одной из своих стратегических задач трансформацию украинского войска в высокотехнологичную армию, в которой бойцы будут максимально обеспечены технологиями, что поможет иметь не только преимущество над врагом, но и главное - сохранить жизнь наших воинов", - подчеркнул Сырский.

Он сообщил, что в рамках этой задачи провел заседание рабочей группы по вопросам беспилотных систем. Вместе с начальником Генерального штаба ВСУ генерал-майором Анатолием Баргилевичем, министром цифровой трансформации Михаилом Федоровым и командирами подразделений они определили приоритеты развития наземных, морских и воздушных беспилотных систем и обозначили ключевые задачи на всех уровнях.

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"Полевые командиры, известные вам по позывным Верес, Мадьяр и Ахиллес, имеют уникальный боевой опыт применения, поставки и налаживания беспилотных систем. Критически важно иметь общее понимание дальнейшего развития этих технологий и осознавать вызовы, которые стоят перед нами", - отметил Сырский.

Главнокомандующий подчеркнул, что мы уже видели впечатляющие результаты беспилотных систем и команд, которые их применяют, в том числе и на горячем Харьковском направлении. Более того, украинские морские беспилотники "вытеснили врага из украинской акватории Черного моря".

"Планируем и в дальнейшем улучшать логистику, цепи поставок, работу мастерских, организацию связи, подготовку кадров, рекрутинг способных экипажей в беспилотные подразделения, исследовательскую и экспериментальную работу, устранение бюрократических барьеров, в частности, когда речь идет о списании утраченных беспилотников", - отметил он.

Сырский отметил, что Силы беспилотных систем - это род войск, который в условиях новых вызовов и реалий должен постоянно совершенствоваться. "Планирую регулярно проводить такие встречи. Мы будем гибкими, динамичными и будем действовать на опережение. Только так сможем построить армию будущего", - отметил главнокомандующий.

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Ранее командир подразделения Terra в составе Третьей отдельной штурмовой бригады ВСУ Николай Волохов отметил, что украинские военные работают над тем, чтобы на поле боя максимально заменить пехоту беспилотными средствами.

Он отметил, что российские войска, которые по сути являются последователями советской армии, невозможно преодолеть аналогичной армией, еще и меньшей по размеру. Поэтому, по словам бойца, нужны другие решения и инновации.

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