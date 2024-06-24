Нардеп обвинила Сырского в "авторитарности".

Народный депутат Марьяна Безуглая подвергла критике главкома ВСУ Александра Сырского, обвинив его в "авторитарности" и возвращении к советским методам управления армией. Об этом она сказала в интервью Наталье Мосейчук в рамках авторского проекта "Мосейчук+".

"После Валерия Федоровича (Залужного) было принято решение назначить самого опытного. Человек, получив такие полномочия, историческую ответственность и "зеленый свет", он может развиваться, или наоборот – углубить свои типичные навыки. У него (Александра Сырского. – Ред.) есть определенная репутация, история роста... Ему нужно было взять лучшее, что было у Залужного, другие разработки, аккумулировать со своим опытом. Но он стал еще более авторитарным, стал еще больше закручивать гайки и все больше возвращаться к так называемым классическим приемам советской армии", – сказала Безуглая.

На вопрос, знает ли об этом президент Зеленский, она заверила, что у главы государства есть весь объем информации о ситуации в войсках.

Безуглая критикует военное руководство Украины

В мае 2024 года Марьяна Безугла выложила пост, в котором рассказала о "генеральских кастах" и обвинила ряд украинских генералов в "уничтожении наших шансов на изменения и победу".

В частности, Александра Сырского она обвинила в "сокрытии правды, разрыве подразделений, ручном контроле" и так далее.

В то же время командующиего Сухопутными войсками Павлюка она назвала "миньоном со склонностью к нервным срывам на подчиненных". Из-за подобных высказываний Безуглую не раз обвиняли в дискредитации ВСУ, продвижении российской пропаганды и расшатывании внутриполитической ситуации в Украине.

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