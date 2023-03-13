К эвакуации готовят определенную категорию работников так называемых "администраций" и их семьи.

Российские захватчики на временно оккупированных территориях Украины начали подготовку к экстренной эвакуации определенных категорий работников оккупационных администраций и членов их семей.

Об этом в Telegram-канале написала вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук.

"Враг на временно оккупированных территориях начал подготовку к экстренной эвакуации определенных категорий работников оккупационных администраций и членов их семей. Запахло жа-ре-ным", – отметила она.

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Эвакуация оккупантов с захваченных территорий

27 февраля в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины заявили, что оккупационная самопровозглашенная "власть" в Херсонской области готовится к побегу на территорию Крыма из-за опасений деоккупации. Для перевозки коллаборантов используются военные грузовые автомобили, с собой разрешили брать только ручной багаж.

1 марта в Генштабе заметили, что оккупанты продолжают эвакуироваться из Крыма. Так, военные, дислоцирующиеся в Перевальном, отправляют свои семьи в Россию.

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