В частности, это военные-оккупанты, дислоцирующиеся в Перевальном.

Российские оккупанты продолжают эвакуироваться из временно захваченного полуострова Крым.

Об этом на своей странице в Facebook сообщает Генштаб ВСУ. Речь идет, в частности, о тех, кто дислоцируются в Перевальном.

"В очередной раз фиксируется эвакуация отдельных категорий граждан из временно оккупированного Крыма. В последнее время военнослужащие российских оккупационных войск, дислоцирующиеся в Перевальном, отправляют свои семьи в Россию", - говорится в сообщении.

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Россия готовится к обороне Крыма: последние новости

По данным Генштаба ВСУ, оккупационная самопровозглашенная "власть" Херсонской области готовится к бегству на территорию Крыма из-за опасений деоккупации. В то же время на самом полуострове россияне наращивают оборону и строят фортификационные сооружения.

Американский генерал Бен Годжес прогнозирует, что Крым можно освободить от России до конца лета. Это может произойти, если украинская армия получит от союзников необходимое оружие.

Руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Наталья Гуменюк считает, что за Крым не будет ожесточенных боев-увольнение пройдет по другому сценарию.

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