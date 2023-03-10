Такой план уже разработан в Красноперекопске.

В временно оккупированном Крыму так называемые "администрации" начали готовить планы эвакуации для своих сотрудников. В частности, формируются перечни работников, подлежащих первоочередной эвакуации, и их семей.

В Центре национального сопротивления отмечают, что в некоторых городах такие планы уже сформированы и утверждены. В частности, соответствующий план уже разработан в Красноперекопске.

"Такие действия оккупантов свидетельствуют о том, что они не считают, что "Россия здесь навсегда", как заявляет местная пропаганда, и не имеют целью задерживаться в Украине надолго. При этом враг продолжает мародерство и эксплуатации украинских промышленных мощностей на захваченных территориях", – отметили в сообщении.

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Освобождение Крыма

Военный эксперт Александр Коваленко считает, что во время освобождения Крыма высадки украинского морского десанта на полуостров не будет. По его мнению, деоккупация полуострова пройдет по сценарию освобождения острова Змеиный.

В то же время Олег Жданов говорит, что Крым можно освободить в течение нескольких недель. Наилучшим вариантом было бы планомерное уничтожение военных объектов противника на полуострове из дальнобойного вооружения.

Кроме того, у Министерства внутренних дел Украины уже готов план по возобновлению работы украинских органов власти на полуострове после его освобождения.

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