Они боятся, что ВСУ скоро освободят эту территорию.

В Алешках и Скадовске Херсонской области российские военные готовятся к бегству на территорию временно оккупированного Крыма.

Как сообщает Генштаб ВСУ, они боятся, что ВСУ освободят Херсонщину.

"Из-за опасений деоккупации украинских территорий, в населенном пункте Олешки и Скадовск Херсонской области российская оккупационная так называемая власть готовится к бегству на территорию временно оккупированной Автономной Республики Крым", - говорится в сообщении.

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Так, с 21 февраля зафиксирован выезд местных коллаборантов в Бахчисарай, Симферополь и Керчь. Уже 24 февраля оккупанты объявили о так называемой эвакуации всех желающих.

"Для перевозки коллаборантов враг задействовал военные грузовые автомобили, с собой разрешено брать только ручной багаж", – рассказали в Генштабе.

Ситуация в Херсонской области

Недавно на юг оккупированной части Херсонской области завезли 200 российских гвардейцев, чтобы подавлять бунты, которые возникают среди русских из-за недовольства командованием.

Ранее Генштаб сообщал, что в Херсонской области российские военные забирают у местных жителей лодки и другие плавсредства. Ранее такие действия совершались перед уходом из правобережной части Херсонской области и для проведения диверсионных действий.

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