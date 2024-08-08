По словам Замрыги, на Купянском направлении ситуация длительное время контролируемая, но сложная.

На Купянском направлении враг пытается найти слабые места в обороне ВСУ. Об этом рассказала начальница службы по связям с общественностью 14-й отдельной механизированной бригады имени князя Романа Великого Надежда Замрыга.

По ее словам, на Купянском направлении ситуация длительное время контролируемая, но сложная.

"Враг постоянно проводит штурмовые действия, пытаясь найти слабые места в обороне наших подразделений, но это ему не удается. А когда ему это не удается, тогда наблюдаем эмоциональные действия со стороны россиян. То есть враг начинает бить по населенным пунктам за Осколом. Страдают Петропавловка, Синьковка, Купянск и окрестные села. Россияне бьют КАБами и артиллерией", - рассказала Замрига в эфире телеканала "Эспрессо".

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Она добавила, что бригадой был уничтожен вражеский "Град" на Купянском направлении.

"Недавно работала вражеская БМ-21 "Град" по нашим позициям. Наша аэроразведка вовремя ее обнаружила, и операторы FPV-дронов уничтожили вражеский "Град". Это очень тяжелая, сложная и опасная работа многих подразделений", - рассказала начальница службы связей с общественностью.

Война в Украине - ситуация на фронте

Российские оккупанты активизировали применение авиации для нанесения ударов по приграничью Сумской области. Об этом говорится в Оперативной информации Генерального штаба ВСУ.

"Сегодня оккупанты активизировали применение авиации по приграничным районам Сумской области. В настоящее время известно о 16 авиационных ударах с применением 23 управляемых авиационных бомб", - говорится в сводке.

В частности, под удары врага попали районы таких населенных пунктов как Приволье, Павловка, Басовка, Новенькое, Юнаковка, Кияница, Яблоновка, Пушкаревка, Кондратовка и Могрица.

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