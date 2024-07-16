Россия во время атаки использовала гольф-кары, поделились журналисты.

Продолжается война в Украине, и в понедельник, 15 июля, или незадолго до этого, возле города Купянск Харьковской области российские оккупанты совершили "катастрофическую атаку".

Противники пошли в атаку на по меньшей мере пяти гольф-карах, загруженных пехотой, вражеские транспортные средства подорвали украинские воины, "остановив атаку и, вероятно, нанеся тяжелые потери россиянам", пишет Forbes.

"Пытаясь заменить уничтоженную бронетехнику новой бронетехникой - либо недавно построенной, либо снятой с длительного хранения - Кремль оснащает все больше подразделений транспортными средствами гражданского образца, включая квадроциклы Desertcross 1000-3 китайского производства, а также китайские и беларуские мотоциклы для бездорожья", - отмечается в статье.

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Журналисты отметили, что у врагов на мотоциклах и квадроциклах нет шансов на успех в противостоянии с окопавшимися защитниками Украины, которых поддерживают артиллерия и дроны.

"Усиление брони на квадроциклах и мотоциклах с помощью антидронных клеток, похоже, не очень помогает, поскольку дополнительная броня замедляет и без того недостаточно мощные транспортные средства, делая их более уязвимыми для других форм украинской огневой мощи", - подчеркивается в материале.

Важные новости Украины насчет войны - сегодня это стоит знать

Утром 16 июля Генеральный штаб Вооруженных сил Украины сообщил, что вчера на Купянском направлении противники пять раз атаковали украинских воинов. Наши защитники, в частности, отражали вражеские штурмы в Харьковской области возле Петропавловки.

Россияне несут очень серьезные потери на нашей земле в технике и живой силе. Общие потери РФ на 16 июля 2024 года среди живой силы составляют приблизительно 561 тысяч 400 захватчиков. Кроме того, Россия лишились большого количества техники, в том числе уничтожено 15862 боевые бронированные машины и 8227 танков.

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