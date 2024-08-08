Россияне активизировали авиацию для ударов по Сумской области, - Генштаб

Террористические войска РФ продолжают разрушать украинские города и села авиационными и артиллерийскими ударами.

Российские оккупанты активизировали применение авиации для нанесения ударов по пограничье Сумской области. Об этом говорится в Оперативной информации Генерального штаба ВСУ в социальной сети Facebook.

"Сегодня оккупанты активизировали применение авиации по приграничным районам Сумской области. В настоящее время известно о 16 авиационных ударах с применением 23 управляемых авиационных бомб", - говорится в сводке.

В частности, под удары врага попали районы таких населенных пунктов как Приволье, Павловка, Басовка, Новенькое, Юнаковка, Кияница, Яблоновка, Пушкаревка, Кондратовка и Могрица.

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Также агрессор с помощью артиллерии совершил обстрелы населенных пунктов Покровка, Хлебороб, Бачевск, Юнаковка, Кружок, Бунякино и Бруски.

Как отмечают в Генштабе, Силы обороны Украины продолжают сдерживать наступление российских оккупантов. Террористические войска РФ продолжают разрушать украинские города и села авиационными и артиллерийскими ударами.

"В настоящее время количество боевых столкновений возросло до 56. Горячее всего сейчас на Лиманском и Покровском направлении. Украинские защитники принимают все необходимые меры для недопущения прорыва обороны", - сказано в сводке.

Как подчеркивают в Генштабе, на Лиманском направлении враг атаковал в районах Макеевки, Невского, Тернов и Серебрянского леса. Всего с начала суток на этом направлении насчитывается уже 15 боестолкновений, до сих пор продолжается четыре. Ситуация контролируемая.

Также, противник не оставляет попытки прорвать оборону украинских войск на Северском направлении, однако получает достойный отпор от украинских защитников. В частности, вблизи Верхнекаменского, Ивано-Дарьевки, Спирного и Выемки оккупанты восемь раз пытались потеснить украинские подразделения.

Кроме того, на Краматорском направлении с начала суток российские войска шесть раз пытались выбить украинские подразделения с занимаемых позиций. Четыре штурмовых действия вблизи Часового Яра, Калиновки и Ивановского украинские воины отбили. Еще две атаки продолжаются.

На Торецком направлении противник при поддержке штурмовой и бомбардировочной авиации семь раз атаковал позиции наших войск. В настоящее время продолжается два боестолкновения вблизи Нью-Йорка.

При этом, на Покровском направлении в районах Калинового, Воздвиженки, Новоалександровки, Желанного и Карловки идут ожесточенные бои. Сейчас враг совершил десять попыток штурмовать украинские позиции. Продолжаются бои в пяти локациях.

В районе Малой Токмачки на Ореховском направлении оккупанты один раз пытались продвинуться вперед, но получили жесткий отпор. Также враг применял авиацию по Гуляйполю.

Война в Украине - ситуация на Сумщине

В результате вражеского авиаудара по зданию школы в селе Могрица Сумской области погибли два человека, среди них - 6-летняя девочка и ее 22-летний брат. В этом населенном пункте РФ нанесла удар управляемой авиационной бомбой по школе.

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