Юрий Игнат отметил, что россияне поднимают в небо истребители как в РФ, так и в Беларуси.

В Украине сегодня, 31 января, три раза объявляли масштабную воздушную тревогу. Россиские оккупанты поднимали самолеты МиГ-31, которые могут нести ракеты "Кинжал".

"Объявления о воздушной тревоге были масштабными по географии, но не столь длительными, как мы обычно ожидаем после взлетов МиГ-31К, которые являются носителями ракет "Кинжал". Поэтому и объявляются воздушные тревоги, когда взлетает этот тип самолета. То, что они не были длительными, говорит о том, что это обычные тренировочные полеты", – заявил спикер Воздушных силах ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона.

При этом он уточнил, что МиГ-31 поднимают в небо и с территории Беларуси, и с территории Российской Федерации.

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"Этот самолет – психологический фактор давления на страны Европы. У российских ток-шоу не прекращается истерия угроз ядерного удара. Когда ударов нет, фактор влияния и на наше население – это влияет и на экономику, и на людей", – подытожил Игнат.

Ракетная атака на Украину - что известно

Последняя такая атака России на Украину произошла 26 января. бойцы ВСУ уничтожили 47 из 55 запущенных ракет. При этом враг использовал Х-101, Х-555, Х-47, Х-59, "Кинжалы" и "Калибры". Россияне целенаправлено бьют по гражданской инфраструктуре.

В результате ракетных ударов пострадали энергетические объекты в Винницкой, Киевской, Одесской и Днепропетровской областях. В столице из-за падения части ракеты один человек погиб, а еще двое получили ранения.

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