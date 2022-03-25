В российском министерстве заявили, что за месяц войны против Украины погибли якобы только 1 351 россиян.

В Минобороны РФ официально озвучило потери среди личного состава за время войны в Украине. С математикой у врага по-прежнему проблемы.

Об этом сообщают российские СМИ.

По данным российского министерства, за месяц войны, которую Путин развязал на территории Украины, погибло только 1 351 военных. Кроме того, сообщается о 3 825 раненых.

В последний раз министерство приводило данные 2 марта, и тогда говорилось о якобы 498 погибших и 1 597 раненых военных. Советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко тогда иронично отреагировал на эту "статистику", посоветовав "умножить на 15", намекая на привычную ложь кремлевской машины.

Война в Украине: потери российских оккупантов

Сегодня утром Генштаб ВСУ сообщал, что потери оккупантов в Украине превысили 16 тысяч человек. Это ориентировочные данные, так как подсчет усложняется высокой интенсивностью боев.

В частности, общие боевые потери противника с 24 февраля по 25 марта ориентировочно составили: личного состава – 16 тыс. 100 человек, танков ‒ 561 единица, боевых бронированных машин ‒ 1 тыс. 625 ед., артиллерийских систем – 291 ед., реактивных систем залпового огня – 90 ед., средства ПВО – 49 ед., самолетов – 115 ед., вертолетов – 125 ед., автомобильной техники – 1089 ед., корабли/катера – 5 ед., цистерн с ГСМ – 72, БПЛА оперативно-тактического уровня – 53, специальной техники – 18.

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