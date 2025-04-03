В то же время, возникают сомнения, что оккупантам удастся достичь существенных успехов, рассказал Палиса.

Российские захватчики в ближайшее время намерены максимально давить на тех направлениях фронта, где это только будет возможно. Как передает корреспондент УНИАН, об этом заместитель руководителя Офиса Президента Павел Палиса сказал во время встречи с журналистами.

В частности, он прокомментировал информацию о возможном наступлении российских захватнических войск весной или в начале лета.

"Сейчас наблюдаются признаки подготовки российской группировки к активизации боевых действий на нескольких направлениях. Безусловно, у россиян есть ресурсы. Но достаточно ли их для достижения существенных успехов, особенно оперативного уровня - сомневаюсь", - подчеркнул Палиса.

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По его словам, имеющаяся информация свидетельствует, что "в этом году российская армия планирует нарастить свою группировку на 150 тысяч человек".

"Условно это эквивалент примерно 15 мотострелковых дивизий. Их формирование сейчас продолжается. Проблем с привлечением личного состава у них на данный момент нет", - подчеркнул заместитель руководителя ОП.

В то же время, как отмечает Палиса, нужно понимать, что все эти соединения не могут быть введены в бой одновременно.

"Поэтому ожидаемо, что в ближайшее время они будут пытаться максимально давить на тех направлениях, где это возможно", - подчеркнул он.

Замруководителя ОП обратил внимание, что это происходит на фоне нынешних консультаций по прекращению огня. Палиса отметил:

"Не секрет, что эти переговоры для россиян сейчас не представляют большого интереса - кроме, возможно, вопросов, связанных с морским направлением, где режим прекращения огня для них более актуален. Относительно воздушного или наземного - очевидно, что они продолжают постепенно продвигаться, пытаясь продавить отдельные участки фронта".

Он добавил, что речь идет о частичных, медленных тактических успехах, которых россияне достигают с очень большими потерями.

"Но если они могут себе это позволить, они и в дальнейшем будут затягивать время. Их цель - продемонстрировать миру, в частности господину Трампу, что они вроде бы достигают успехов, даже если это "как бы и так, но не совсем", - подчеркнул Палиса.

Война в Украине - ситуация на фронте

Как сообщал УНИАН, в последнее время в медиа и среди экспертов распространяется мнение о подготовке Россией нового масштабного наступления.

Командир 1-го штурмового батальона Третьей отдельной штурмовой бригады (3 ОШБр) Владимир Фокин сообщил, что их "бригада делает все возможное для того, чтобы подготовиться к уже более крупному наступлению со стороны россиян в своей полосе ответственности".

По данным аналитиков Института изучения войны (ISW), российские войска расширяют свой плацдарм к северо-востоку от Лимана в рамках взаимоусиливающих усилий по созданию условий для захвата Боровой и Лимана в ближайшие месяцы.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что сейчас у россиян план неизменен - сначала вытеснить ВСУ полностью с Курского направления, а затем ударить в направлении города Сумы. Далее - перемещать войска на Харьков, и соответственно на Запорожье.

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