Резервы врага укомплектованы личным составом и уже более месяца находятся на полигонах.

Россия предварительно на апрель готовит новое наступление на Украину. Об этом в эфире "Новини.Live" сказал Владимир Фокин, командир 1-го штурмового батальона Третьей отдельной штурмовой бригады (3 ОШБр).

Отвечая на вопрос о вероятном наступлении российских оккупантов, в частности на Сумскую и Харьковскую области, он отметил, что их бригада готовится к этому.

"Третья отдельная штурмовая бригада делает все возможное для того, чтобы подготовиться к уже более крупному наступлению со стороны россиян в своей полосе ответственности", - отметил боец.

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Фокин рассказал, что они улучшают инженерное обустройство своих позиций, готовят промежуточные позиции, продолжают подготовку личного состава и других расчетов их сил и средств.

"У нас точно есть информация, что Российская Федерация предварительно на апрель готовит на самом деле наступление. Есть подразделения, которые находятся сейчас в тыловых районах. На нашем направлении это ориентировочно две-три дивизии. У них есть резервы, они нормально укомплектованы личным составом и уже более месяца находятся на полигонах и проходят подготовку к своим будущим действиям", - сказал Фокин.

Так, по его мнению, вероятность наступления россиян в полосе ответственности 3 ОШБр присутствует и "мы к ней готовимся активно".

В то же время Андрей Коваленко, руководитель Центра противодействия дезинформации при Совете национальной безопасности и обороны Украины в Telegram-канале отметил, что Россия "готовит резервы для очередной попытки рывка на фронте в мае".

Новое наступление россиян: что известно

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия готовится к весеннему наступлению еще на две украинские области - Сумскую и Харьковскую, и для этого пытается выиграть время.

Впоследствии Институт изучения войны отметил, что Россия сосредоточила значительно превосходящие силы возле Лимана Донецкой области и готовится к масштабному наступлению. По мнению аналитиков, оккупанты могут использовать плацдарм к северо-востоку от Лимана, чтобы захватить 1% Луганской области, оставшийся у Украины. Это нужно РФ для усиления своей позиции на переговорах.

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