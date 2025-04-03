Сейчас все вопросы относительно гарантийных сил сдерживания находятся на этапе обсуждения, отметили в Офисе президента.

Уже 10-12 стран выражают готовность присоединиться к формированию военного контингента для Украины в рамках развертывания гарантийных сил сдерживания после завершения войны. Как передает корреспондент УНИАН, об этом заместитель руководителя Офиса Президента Павел Палиса рассказал во время встречи с журналистами.

"Вопрос лишь в том, в каком формате это будет реализовано. Именно поэтому сейчас идут обсуждения: есть наше базовое видение, и есть видение наших партнеров, исходя из их возможностей. После согласования всех деталей можно будет переходить к более предметному разговору", - отметил он.

Прежде всего переговоры ведутся с Францией и Великобританией, ведь они выразили готовность взять на себя лидерство в этом процессе, подчеркнул Палиса. Вместе с тем, как он добавил, также идет речь об участии стран Балтии и Севера Европы.

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Палиса напомнил, что в Украине состоится встреча военных представителей Генеральных штабов в рамках "коалиции желающих". Эта встреча будет касаться практического военного планирования, в частности - присутствия контингента.

"На этой встрече мы обсудим наше общее видение дальнейших действий. Участие в ней стопроцентно будут принимать представители Франции и Соединенного Королевства. Также, возможно, присоединятся представители других стран... Встреча, о которой идет речь, - это первая из такого рода. В ближайшее время запланирована еще одна - уже в более техническом формате. Там, надеюсь, все вопросы будут обсуждены глубже и подробнее", - пояснил Палиса.

По его словам, в Украине прекрасно понимают, что для принятия подобных решений необходима синхронизация как военной, так и политической составляющей. Только после этого можно будет двигаться дальше.

"В любом случае это может быть реализовано через двусторонние соглашения с каждой страной-членом коалиции. Но это уже технические детали. Самым важным сейчас является наличие политической воли и военной способности", - сообщил он.

Гарантии безопасности для Украины

Палиса считает, что самыми сильными гарантиями безопасности для Украины являются дееспособные, мощные силы обороны с высоким уровнем готовности.

"В то же время присутствие стран-партнеров на территории Украины как элемент гарантий безопасности я тоже считаю необходимым... Есть два ключевых аспекта. Первый - это структура и размещение контингента: его полномочия, порядок действий в различных доменах - сухопутном, морском, воздушном. Украина заинтересована в максимально эффективном присутствии партнеров в каждом из этих направлений", - подчеркнул он.

По его убеждению, независимо от страны - Франция, Великобритания или любая другая - каждое подразделение, которое разворачивается даже на условно дружественной территории, должно:

иметь систему ПВО для защиты с воздуха;

обеспечить надежное логистическое развертывание;

иметь средства радиоэлектронной борьбы;

координировать взаимодействие с авиационной компонентой;

в случае военно-морского присутствия - гарантировать защиту и охрану морских сил.

"Это комплексный вопрос, который требует тщательного планирования с учетом многих факторов. Именно над этим сейчас и ведется работа", - сообщил Палиса.

Как сообщал УНИАН, ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что 4 апреля в Киеве состоится встреча делегаций от Генеральных штабов союзников, которые рассматривают размещение своего военного контингента в стране.

На этой встрече Украина намерена получить от партнеров более конкретные ответы. Обсуждение будет касаться не только контингента, его присутствия, но и также будущего украинской армии как части безопасности всего контингента.

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