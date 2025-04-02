ISW: РФ готовит большое наступление на одном из направлений, превосходство войск - десятикратное

Оккупанты активно пополняют потери, не выводя подразделения на отдых.

Россия сосредоточила значительно превосходящие силы возле Лимана Донецкой области и готовится к масштабному наступлению, сообщает Институт изучения войны (ISW) в новом отчете.

"Российские войска расширяют свой плацдарм к северо-востоку от Лимана в рамках взаимоусиливающих усилий по созданию условий для захвата Боровой и Лимана в ближайшие месяцы", - говорится в отчете.

Американские аналитики отмечают, что российское командование тактикой "человеческих волн" пытается вытеснить украинские силы с левых берегов реки Жеребец. В то же время отсутствие механизированных атак свидетельствует о проблемах оккупантов с техникой.

Видео дня

Захватчики продвинулись на северо-запад от Новолюбовки и, вероятно, захватили этот населенный пункт. Кроме того, аналитики подтвердили продвижение на юго-восток от Нового.

Зато украинские источники фиксируют движение оккупантов к южной окраине Катериновки. С начала года россияне усилили пехотные атаки, редко применяя бронетехнику.

По данным ISW, на отдельных участках соотношение сил достигает 10:1 в пользу РФ. Основную ударную силу составляют 144-я и 3-я мотострелковые дивизии. При этом оккупанты активно пополняют потери, не выводя подразделения на отдых.

По мнению аналитиков, оккупанты могут использовать свой плацдарм к северо-востоку от Лимана, чтобы захватить один процент Луганской области, оставшийся под контролем Украины. Это нужно России, чтобы усилить позицию за столом переговоров.

Россия готовит новое наступление

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия готовится к наступлению еще на две украинские области - Сумскую и Харьковскую - и для этого пытается выиграть время.

По данным Зеленского, наступление готовится весной, что подтверждает разведка.

Сообщалось, что новое наступление в Сумской и Харьковской областях кремлевский диктатор Владимир Путин хотел начать восемь месяцев назад. Но коррективы в его планы внесла спецоперация ВСУ в Курской области РФ.

Вас также могут заинтересовать новости: