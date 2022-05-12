Старинные артефакты были переданы сотрудникам Одесского археологического музея.

В Одессе во время проведения фортификационных работ теробороновцами были найдены древние амфоры датированные примерно 4-5 столетием до н. э.

Об этом сообщает в Facebook 126 отдельная бригада территориальной обороны г. Одесса.

Старинные артефакты были переданы сотрудникам Одесского археологического музея.

"В одном из структурных подразделений бригады, во время проведения фортификационных работ, военнослужащими были найдены древние амфоры датированные примерно 4-5 столетием д. н. э", - сказано в сообщении. При этом отмечается, что решением командира 126 обр ТрО, старинные артефакты были переданы сотрудникам Одесского археологического музея НАН Украины, которые пообещали добавить их к величественной коллекции музея.

Ракетный удар по Одессе 9 мая:

9 мая с утра оккупанты нанесли удар по Одесской области четырьмя ракетами типа "Оникс" из комплекса" Бастион", расположенного в оккупированном Крыму.

В результате обстрела в пригороде Одессы повреждения получили частные жилые дома. По данным командования "Юг", пострадавших среди гражданского населения нет.

Также ракетные удары были нанесены в Одесской области.

Вечером Одесса подверглась новому ракетному удару в городе прогремели ряд взрывов, звуки которых слышны в разных районах города. По словам местных жителей, в домах выбило окна.

Позже стало известно, что российские войска выпустили по Одессе семь ракет с применением авиации. В результате ударов один человек погиб, а еще пятеро госпитализированы в больницу.