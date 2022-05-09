Российские оккупанты продолжают наносить по Одессе ракетные удары.
Как передает корреспондент УНИАН, только что в городе прогремели ряд взрывов, звуки которых слышны в разных районах города.
В соцсетях люди пишут, что трясутся дома и вылетают стекла.
В оперативном командовании "Юг" сообщили журналистам, что на город идет ракетная атака.
Людей просят срочно пройти в укрытие.
Как сообщал УНИАН, 9 мая с утра оккупанты нанесли удар по Одесской области четырьмя ракетами типа "Оникс" из комплекса "Бастион", расположенного в оккупированном Крыму.
В результате обстрела в пригороде Одессы повреждения получили частные жилые дома.
По данным командования "ЮГ", пострадавших среди гражданского населения нет.
Также ракетные удары были нанесены в Одесской области.