Людей просят срочно пройти в укрытие.

Российские оккупанты продолжают наносить по Одессе ракетные удары.

Как передает корреспондент УНИАН, только что в городе прогремели ряд взрывов, звуки которых слышны в разных районах города.

В соцсетях люди пишут, что трясутся дома и вылетают стекла.

В оперативном командовании "Юг" сообщили журналистам, что на город идет ракетная атака.

Людей просят срочно пройти в укрытие.

Как сообщал УНИАН, 9 мая с утра оккупанты нанесли удар по Одесской области четырьмя ракетами типа "Оникс" из комплекса "Бастион", расположенного в оккупированном Крыму.

В результате обстрела в пригороде Одессы повреждения получили частные жилые дома.

По данным командования "ЮГ", пострадавших среди гражданского населения нет.

Также ракетные удары были нанесены в Одесской области.

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