Противник продолжает уничтожать объекты инфраструктуры Одесской области, отметили в горсовете.

Оккупанты нанесли ракетный удар по Одесской области четырьмя ракетами типа "Оникс" из ракетного комплекса "Бастион".

Противник обстрелял Одесскую область с территории захваченного Крыма, сообщили в Одесском горсовете, ссылаясь на данные оперативного командования "Юг".

"По Одесской области нанесен ракетный удар четырьмя ракетами типа "Оникс" из ракетного комплекса "Бастион" в... Крыму", - отметили власти.

В горсовете добавили, что оккупанты продолжают уничтожать объекты инфраструктуры области и психологически давить на мирных жителей.

"...очень высока вероятность продолжения ракетных атак по региону. Не пренебрегайте предупреждениями об опасности. Будьте бдительными и осторожными", - предупредили в горсовете.

Напомним, войска РФ ранним утром 24 февраля вторглись в Украину.

Враги сначала бомбили военные объекты, а потом атаковали и гражданских, в частности, в Одессе и области, были жертвы.

8 мая стало известно, что оккупанты обстреляли прибрежные зоны Одессы, разрушены и повреждены здания гостинично-ресторанного комплекса, а также объект коммунальной инфраструктуры.

Справка УНИАН. "Оникс" - это советская/российская сверхзвуковая универсальная противокорабельная ракета, которая имеет средний радиус действия.

Вас также могут заинтересовать новости: