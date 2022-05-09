Оккупанты нанесли ракетный удар по Одесской области четырьмя ракетами типа "Оникс" из ракетного комплекса "Бастион".
Противник обстрелял Одесскую область с территории захваченного Крыма, сообщили в Одесском горсовете, ссылаясь на данные оперативного командования "Юг".
"По Одесской области нанесен ракетный удар четырьмя ракетами типа "Оникс" из ракетного комплекса "Бастион" в... Крыму", - отметили власти.
В горсовете добавили, что оккупанты продолжают уничтожать объекты инфраструктуры области и психологически давить на мирных жителей.
"...очень высока вероятность продолжения ракетных атак по региону. Не пренебрегайте предупреждениями об опасности. Будьте бдительными и осторожными", - предупредили в горсовете.
Напомним, войска РФ ранним утром 24 февраля вторглись в Украину.
Враги сначала бомбили военные объекты, а потом атаковали и гражданских, в частности, в Одессе и области, были жертвы.
8 мая стало известно, что оккупанты обстреляли прибрежные зоны Одессы, разрушены и повреждены здания гостинично-ресторанного комплекса, а также объект коммунальной инфраструктуры.
Справка УНИАН. "Оникс" - это советская/российская сверхзвуковая универсальная противокорабельная ракета, которая имеет средний радиус действия.
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