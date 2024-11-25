Иасовость будет иметь большое значение в предстоящей механизированной схватке.

Российское командование усилило свою 50-тысячную группировку войск в Курской области тысячами северокорейских солдат с элементами двух воздушно-десантных дивизий РФ, а также 83-й десантно-штурмовой бригады и восстановленной 155-й бригады морской пехоты.

Как пишет Forbes, эти подразделения и другие стоят на северо-западе от дороги через Зеленый Шлях. ВСУ готовятся к предстоящей масштабной битве.

"В ближайшее время мы ожидаем массового и, по моему скромному мнению, успешного наступления России на моем фланге в районе Курска", - написал оператор беспилотника морской пехоты Украины, который участвует в боях на Курщине и известен в соцсети X как Kreigsforscher.

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Как отмечается, хотя Кремль приказал вернуть российскую территорию до начала февраля, вероятно, настоящим конечным сроком является инаугурация избранного президента США Дональда Трампа, которая состоится 20 января. Хотя план мира американского лидера может "подарить" РФ оккупированные земли, он также предусматривает заморозку по текущей линии фронта, включая захваченные ВСУ российские территории.

"Две российские дивизии ВДВ, одна бригада ВДВ и одна бригада морской пехоты начнут штурм с большим количеством маневров", - отметил Kreigsforscher.

Как указывается, отражать эту атаку будет 20-тысячное украинское войско, в состав которого входят бойцы 41-й и 47-й механизированных бригад, 82-й и 95-й десантно-штурмовых бригад и 17-й тяжелой механизированной бригады, а также других подразделений. Сейчас 17-я тяжелая механизированная бригада, которую реорганизовали из танковой бригады, удерживает рубеж к северу от дороги на Суджу.

"Последние действия бригады подчеркивают сплошную жестокость эскалации боя. Передвигаться по линии фронта без бронезащиты крайне опасно. Так, 17-я ОМБр привлекла часть из 60 танков Т-64БВ как самодельные машины снабжения. Во время одной хаотичной миссии 16 ноября или ранее один из 42-тонных Т-64 с тремя людьми перетащил груз продовольствия к закрепившемуся пехотному подразделению, а затем немедленно открыл огонь по соседним россиянам из своей 125-миллиметровой пушки. Когда танк отходил на свою лесную базу, российский беспилотник нанес удар, повредив, но не остановив танк", - пишет Forbes.

Вместе с усилением контратаки россиян, будет расти и опасность для Сил обороны. Хотя противник преобладает количеством, оптимизма добавляют глубокие удары авиации и ракетных батарей ВСУ, в частности, Storm Shadow и ATACM.

Глубокие удары могут нарушить линии снабжения полков, бригад и дивизий в Курской области, а также их командование и управление. Несмотря на это, массовость все же будет иметь большое значение в предстоящей механизированной схватке.

Война в Украине - бои в Курской области

Как писал УНИАН, удержание территорий в Курской области имеет огромное значение для Украины, даже больше, чем защита позиций на востоке.

Военный обозреватель Роман Свитан обратил внимание, что Силы обороны крайне умело останавливают российские штурмы в Курской области, применяя минные ловушки.

Недавно в СМИ появилась информация, что Курская операция ВСУ сорвала России планы наступления на Запорожье.

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