Командующий Сухопутных войск отмечает, что благодаря работе саперов было уничтожено около 30% техники РФ при попытке продвижения.

Украинские саперы в Курской области взорвали сразу 17 единиц вражеской техники, которой враг пытался штурмовать украинские позиции. Об этом сообщил командующий Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины, генерал-лейтенант Александр Павлюк, обнародовав в Telegram видео работы саперов.

"Курщина. При попытке провести штурмовые действия противник потерял 17 единиц техники - только из-за подрыва на минах. На этом направлении благодаря минно-взрывным заграждениям, профессионально оборудованным специалистами 12 отдельного полка поддержки и инженерно-саперными подразделениями других частей Сухопутных войск, уничтожено около 30% вражеской техники при попытке продвижения", - отметил Пивлюк.

Он поблагодарил воинов за высокий профессионализм и результативную боевую работу.

Курская операция - последние новости

Как сообщал УНИАН, военный эксперт, полковник ВСУ Владислав Селезнев назвал Курскую операцию замечательной историей и надеется на ее длительное продолжение. По его словам, спешка россиян в возвращении Курщины до инаугурации Трампа полезна ВСУ, потому что чем больше враг будет отправлять в эту область своего подкрепления, тем больше наши ВСУ уничтожат их потенциала.

В свою очередь председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко говорит, что украинские войска в Курской операции приобретают безумный опыт и смогут повторить такую атаку и на другой территории.

Также периодически из Курской области поступает официальная информация ВСУ об очередном разгроме сил противника. Совсем недавно о "черном" дне для россиян на Курщине рассказали в 47-й отдельной механизированной бригаде. Так, враг пытался штурмовать в 5-6 накатов, применяя технику с десантом.

10 единиц бронетехники при этом уничтожили воины 47-й ОМБ - три БТРа подорвались на минах, а другую технику уничтожили с помощью FPV-дронов и ПТРК "Стугна". При этом другую бронетехнику уничтожили смежные бригады ВСУ. Отмечалось, что противник понес потери и в живой силе.

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