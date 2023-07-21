Оккупанты возобновили атаки на этом участке фронта после небольшого перерыва

Российские оккупанты продолжали ограниченные наземные атаки на линии Купянск-Сватово-Кременная и по состоянию на 20 июля продвигались вперед.

Об этом говорится в обзоре Института по изучению войны (ISW). На кадрах с геолокацией видно, что российские войска продвигались по трассе №26 Купянск-Сватово к югу от Новоселовского в 15 км от Сватово. При этом ВСУ отразили наземные атаки российских войск юго-западнее Масютовки в 13 км к северо-востоку от Купянска.

В отчете приводятся слова заместителя начальника отдела планирования применения Главного управления Национальной гвардии Украины полковника Николая Уршаловича, который признал, что российские оккупанты предприняли ограниченную наступательную операцию на линии Купянск-Лиман, и сказал, что украинские силы отразили атаки противника.

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При этом российские источники утверждали, что ВСУ продолжали ограниченные наступательные операции восточнее Купянска и в районе Кременной.

Ситуация в Луганской области

На фронте в Луганской области идут ожесточенные бои. Там российскуие оккупанты сосредоточили огромные силы. При этом в Институте изучения войны сообщали, что российские оккупанты не проводили 19 июля наступлений на линии Купянск-Сватово. А на Купянском направлении ВСУ продолжали оборонять и удерживать свои позиции.

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