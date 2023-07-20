В районе этого населенного пункта продолжаются бои, оккупанты оказывают мощное сопротивление.

Украинские войска ведут бои у Курдюмовки на Бахмутском направлении.

Как сообщил спикер Генерального штаба ВСУ Андрей Ковалев, Силы обороны продолжают вести наступательные действия севернее и южнее города Бахмут, передает Military Media Center.

"В районе населенного пункта Курдюмовка продолжаются бои, оккупанты оказывают мощное сопротивление, применяют резервы, несут значительные потери", - сообщил подробности Ковалев.

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Ситуация в Бахмуте

В городе ситуация довольно сложная. Там непрерывно продолжаются бои. Несмотря на то, что оккупанты сосредоточили в Бахмуте огромные резервы, нашим военным удается понемногу выдавливать их. За время контрнаступления ВСУ уже отбили у врага 20 кв. км украинской земли.

Так, по данным Института изучения войны, возле города Бахмут продолжается контрнаступление ВСУ на Южном и Северном флангах. Украинские военные добились успехов на отдельных участках. "Геолокационные кадры свидетельствуют, что украинские войска продвигались западнее Андреевки (10 км юго-западнее Бахмута)", - отметили аналитики.

А по данным Генштаба ВСУ, украинские защитники на Бахмутском направлении выбили российских захватчиков с позиций возле Орехово-Васильевки.

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