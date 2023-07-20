Минобороны РФ даже заявило, что российские части захватили железнодорожную станцию Мовчаново, однако на самом деле это не соответствует действительности.

Российские оккупанты не проводили 19 июля подтвержденных наступлений на линии Купянск-Сватово.

Как отмечают аналитики Института по изучению войны (ISW), минобороны РФ и российские военкоры утверждали, что российские войска продвинулись к северо-востоку от Купянска. В частности, минобороны РФ даже заявило, что российские части захватили железнодорожную станцию Мовчаново в районе Лиман Первый и позиции в районе нескольких населенных пунктов.

Однако, как подчеркнули в ISW, визуального подтверждения этим заявлениям оккупантов нет. При этом эксперты отметили, что на Купянском направлении ВСУ продолжают оборонять и удерживать свои позиции.

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Кроме того, российские оккупанты продолжали ограниченные наземные атаки вдоль линии Сватово-Кременная и не добились подтвержденных успехов. В Институте отметили, что российские военкоры распространили информацию о том, что российские войска якобы продвинулись в районе Кармазиновки в12 км к юго-западу от Сватово, но на самом деле подтверждения этой информации ISW не наблюдал.

Ситуация в Луганской области

В Луганской области идут ожесточенные бои. Там ВСУ противостоят регулярные российские войска и кадыровские прихвостни. 17 июля командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский заявил, что в районе Кременной бойцы Сил обороны отразили попытки захватчиков атаковать. Уоккупантов ничего не получается и они терпят постоянную "бавовну" у себя в тылу.

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