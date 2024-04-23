В течение следующих недель войска РФ продолжат получать тактические победы вдоль линии Бердичи - Новокалиново.

Российские оккупанты планируют широкое проникновение вглубь украинских позиций к северо-западу от Авдеевки в Донецкой области.

Как сообщает Институт изучения войны, захватчики сосредоточили группировку размером с дивизию на линии Бердичи - Новокалиново к северо-западу от Авдеевки в составе преимущественно четырех бригад Центрального военного округа Вооруженных сил РФ.

По мнению экспертов, россияне преследуют три взаимодополняющие задачи:

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продвижение на запад от н.п. Бердичи;

продвижение в сторону поселка Очеретино;

продвижение от Очеретино дальше на запад вдоль дороги О0544 (Керамик-Мирноград);

продвижение на север в направлении поселка Новокалиново.

По словам аналитиков, все эти планы направлены на достижение административной границы Донецкой области через выход на город Покровск.

"Российские наступательные операции в этих трех районах к северу и северо-западу от Авдеевки преуспели в создании трех небольших выступов вдоль линии фронта длиной около семи километров, но каждый из этих трех выступов в настоящее время является слишком узким изолированно, чтобы служить значимыми стартовыми точками для дальнейших действий. Состав сил, плотность и общая геометрия поля боя в этом районе свидетельствуют о том, что российские войска сейчас надеются объединить натиски со всех трех выступов для создания более широкого прорыва вдоль линии Бердичи-Новокалиново, используя преимущественно силы ЦМД", - добавили в ISW.

Однако при этом РФ не имеет достаточного времени на подготовку, поскольку арсенал ВСУ в ближайшее время пополнит военная помощь стран Европы и США. В частности, первые поставки артиллерийских боеприпасов по инициативе Чехии, прибудут в Украину до конца мая - начала июня.

"Способность выровнять соотношение артиллерийских обстрелов с силами агрессора на поле боя, будет иметь решающее значение для способности Сил обороны лишить российские войска инициативы и замедлить темпы их продвижения на Авдеевском направлении", - говорится в отчете.

В то же время российские войска также интенсифицируют темпы продвижения на тактическом уровне в других районах театра боевых действий, - а именно на Лиманском направлении и на запад и юго-запад от Донецка, с целью скорейшего закрепления оккупированных территорий. Это свидетельствует о том, что российское военное командование осознает, что после прибытия западной помощи, "окно" наступательных возможностей закроется и пытается закрепить наступательные успехи до получения ВСУ военной помощи от партнеров.

Согласно прогнозу аналитиков, в течение следующих недель войска РФ продолжат одерживать тактические победы вдоль линии Бердичи - Новокалиново и других районах театра боевых действий в ожидании прибытия западной помощи.

"Окно ограниченных украинских ресурсов, которое сейчас закрывается, скорее всего, не позволит российским войскам превратить тактические успехи в оперативно значимые победы, хотя некоторые из них и возможны. Получение Украиной западной помощи позволит ВСУ выдержать будущие наступательные операции, к которым готовятся войска РФ", - подытожили в отчете Института изучения войны.

Война в Украине - последние новости

Аналитики DeepState сообщили, что российские войска заняли центр и большую часть Очеретино, на окраинах с ними ведут бои украинские защитники.

Эксперт BILD по анализу открытых данных Юлиан Рёпке также прогнозировал, что российские оккупационные войска хотят усилить прорыв на северо-запад от Авдеевки и расширить плацдарм вокруг населенного пункта Очеретино Донецкой области.

Российские оккупационные войска применяют в Украине 1,5-тонные управляемые авиабомбы, чтобы продвигаться даже сквозь руины украинских городов. Об этом заявил глава Минобороны Украины Рустем Умеров.

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