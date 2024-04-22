Российские оккупанты продолжают продвигаться в Очеретино Донецкой области.
Об этом сообщает DeepState. Отмечается, что согласно имеющимся кадрам, враг "занял центральную часть поселка и большую его часть".
"Бои продолжаются на окраинах. Под вопросом остается только район "Гидростроителей" в северо-восточной части населенного пункта", – говорится в сообщении.
Отмечается, что "ситуация с Очеретино ухудшается".
Война в Украине: ситуация в Донецкой области
Российские оккупанты заявили, что якобы полностью захватили Новомихайловку Донецкой области. Однако в ВСУ заявление захватчиков опровергли.
Командир 79 отдельной десантно-штурмовой Таврической бригады Евгений Шматалюк отметил, что россияне заняли лишь часть населенного пункта. Около 15-20% Новомихайловки контролируют украинские защитники.
Между тем россияне не прекращают штурмов Часового Яра. Представитель оперативно-стратегической группировки войска "Хортица" Назар Волошин рассказал, что ситуация там сложная, но Силы обороны контролируют обстановку. Он отметил, что российской армии в городе нет.
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