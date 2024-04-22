Аналитики полагают, что ВСУ вряд ли начнут крупное контрнаступление в этом году.

Дни молниеносных прорывов на полях сражений в Украине, возможно, прошли. События на фронте складываются в мрачную новую реальность для украинцев. Судя по всему, Россия готовится нанести сильный удар, и все, что могут украинцы сделать, это окопаться и попытаться замедлить его, пишет The New York Times.

"После провала широко разрекламированного контрнаступления и еще одной зимы отражения атак России украинские войска истощены и испытывают острую нехватку. Правительство утвердило план призыва на военную службу для пополнения рядов, а европейские страны пообещали отправить больше транспортных средств и ракет, среди других критически необходимых материалов. Также Украина получила столь необходимый импульс 20 апреля, когда Палата представителей США одобрила пакет военной помощи в размере 60 миллиардов долларов, который обеспечит больше вооружения для их военных усилий. Но что Украине действительно нужно, так это время, - говорится в публикации. - Обучение этих новых военнослужащих займет месяцы, а европейское оборудование будет поступать постепенно, в течение года".

Аналитики полагают, что Украина вряд ли начнет крупное контрнаступление в этом году, предпочитая вместо этого потратить время на восстановление своих сил. Но ей все равно придется попытаться отразить атаки России и не допустить, чтобы любые небольшие успехи противника превратились в полноценный прорыв, пишет NYT.

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Отмечается, что на помощь приходят амбициозные оборонительные линии, которые сейчас "лихорадочно возводятся": украинское правительство выделило около 800 миллионов долларов на строительство укреплений вдоль линии фронта, и строительство идет полным ходом.

Главный командующий США в Европе генерал Кристофер Каволи выразил оптимизм: "Я думаю, что их оборона будет очень сильной. И при постоянной поддержке они окажутся в хорошем положении".

Также указывается, что украинцы направляют свои ресурсы на наиболее защищенные территории, стремясь сделать наземные наступления как можно более дорогостоящими для России. При этом обе стороны в значительной степени полагаются на хорошо подготовленные окопы.

"Это могут быть глубокие траншеи, укрепленные цементом, верхняя защита, зоны отопления и сна. Для строительства и защиты им требуется много рабочей силы. Поскольку ряды Украины поредели из-за потерь, остается неясным, справится ли она с этой задачей", - говорится в публикации.

Военный аналитик Джеймс Рэндс отметил, что оборона, построенная Украиной ранее, была исключительной. На Донбассе, по его словам, бункеры были сухими и защищены навесами, противопожарной и баллистической защитой. Траншеи были укреплены. Но поскольку Россия сейчас готовит новое наступление, Украина вряд ли сможет сделать это снова, считает Рэндс.

Украина строит оборонительные рубежи

Напомним, недавно стало известно, что Кабмин выделил дополнительные 3,88 млрд грн на дальнейшее строительство оборонительных рубежей.

Как сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль, из этих средств 1,7 млрд грн будет для Харьковщины, а 1,5 млрд грн для фортификаций на Сумщине. Дополнительный ресурс также получат Донецкая, Херсонская и Николаевская области.

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