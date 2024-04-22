В этом году Россия запустила по Украине тысячи ракет и дронов-камикадзе, подчеркнул министр обороны.

Российские оккупационные войска применяют в Украине 1,5-тонные управляемые авиабомбы, чтобы продвигаться даже сквозь руины украинских городов. Об этом заявил глава Минобороны Украины Рустем Умеров.

"Враг не выбирает средств в своем стремлении уничтожить то, что он не может захватить, прибегая к шокирующим преступным актам против гражданского населения и критической инфраструктуры. В этом году Россия запустила тысячи ракет и дронов-камикадзе, прибегая к беспрецедентному применению управляемых авиабомб весом до 1,5 тонны, которые способны уничтожать все на своем пути. Эти бомбы позволяют оккупантам продвигаться сквозь руины", – говорится в сообщении.

Министр подчеркнул, что именно системы ПВО могут стать решающим фактором в защите неба Украины и спасти тысячи жизней. Они обеспечат нашим защитникам возможность отразить агрессию и заставить врага отступить.

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Российские оккупанты продолжают продвигаться в Очеретино Донецкой области. Враг "занял центральную часть поселка и большую его часть", сообщает DeepState.

Кроме того, РФ заявила, что якобы полностью захватила Новомихайловку в Донецкой области. Однако в ВСУ это заявление опровергли. Командир 79 отдельной десантно-штурмовой Таврической бригады Евгений Шматалюк отметил, что около 15-20% Новомихайловки контролируют украинские защитники. Та часть, где находятся вражеские войска, – под огневым контролем Сил обороны.

Всего с начала суток на фронте произошло 62 боестолкновения с противником. Об этом сообщили в Генштабе ВСУ. Отмечалось, что враг нанес четыре ракетных и 58 авиационных ударов, совершил 100 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенных пунктах.

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