По его словам, в населенный пункт отправили подкрепление.

Российские оккупационные войска хотят усилить прорыв к северо-западу от Авдеевки и расширить плацдарм вокруг населенного пункта Очеретино Донецкой области.

К такому выводы пришел эксперт BILD по анализу открытых данных Юлиан Рёпке. По его словам, захватнические силы продвинулись вдоль железной дороги на 3 км вглубь позиций украинской армии и вошли в посёлок Очеретино.

Рёпке заявляет, что украинские силы несколько месяцев успешно оборонялись на этом направлении, но сейчас "оставили позиции по неизвестной причине". Он отмечает, что россияне пытаются преувеличить значение и масштабы своего прорыва.

Видео дня

"В качестве подкрепления в Очеретино уже переброшена 47-я отдельная механизированная бригада ВСУ, она вступила в бой с российским авангардом. Тяжёлые бои завязались за близлежащее село Новокалиново", - добавил он.

Прорыв в Очеретино: что известно

Сегодня аналитики DeepState сообщили, что российские войска заняли центр и большую часть Очеретино, на окраинах с ними ведут бои украинские защитники.

По их данным, "под вопросом" остается только район "Гидростроителей". Стоит отметить, что в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины эту информацию никак не комментировали.

В вечерней сводке сообщалось, что на Авдеевском направлении украинские силы отразили 10 атак в районах населенных пунктов Новобахмутовка, Семеновка, Уманское, Яснобродовка и Нетайлово.

Оккупанты нанесли авиационные удары в районах населенных пунктов Новокалиново, Бердичи, Александрополь, Семеновка и Ильинка, а такде обстреляли из артиллерии и минометов более 10 населенных пунктов, среди которых Очеретино, Новобахмутовка и Уманское.

Вас также могут заинтересовать новости: