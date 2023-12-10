ВСУ при этом используют период сложных погодных условий и продолжающихся российских наступательных операций для создания и укрепления оборонительных позиций.

Российские оккупанты в сложных погодных условиях усиливают наступления и пытаются перехватить инициативу до президентских выборов в РФ, в то время, как ВСУ закрепляются на позициях.

Об этом сообщили аналитики института по изучению войны (ISW). В обзоре говорится о том, что российские войска, вероятно, начали наступательные операции на многих участках фронта в период самых сложных погодных условий, пытаясь перехватить и удержать инициативу до президентских выборов в России, которые назначены на март 2024 года.

В обзоре напоминается, что российские войска ведут наступательные действия вдоль большей части линии фронта: вдоль границы Харьковской и Луганской областей, возле Бахмута и в направлении Авдеевки, а также осуществляют непрерывные наземные атаки на Западе Запорожской области.

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Темпы боевых действий на всей линии фронта в целом соответствуют оценкам ISW, согласно которым российские войска пытаются вернуть себе инициативу на поле боевых действий как минимум с середины ноября.

Аналитики отметили, что тот факт, что оккупанты начали пытаться перехватить инициативу и провести наступательные операции в начале-середине ноября, не дожидаясь наступления морозов, свидетельствует о том, что они находятся под давлением.

Эксперты отметили, что пока трудно сказать, создадут ли нынешние российские усилия условия для того, чтобы они смогли достичь оперативно значимых успехов в ближайшем будущем.

В то же время, согласно аналитике, российские войска не накапливают незадействованные резервы для подготовки к более масштабным зимним операциям.

В обзоре говорится, что официальные заявления украинских военных также свидетельствуют о том, что российским войскам удалось перехватить инициативу вдоль границы Харьковской и Луганской областей, вблизи Бахмута и вдоль направления Авдеевка-Донецк, тогда как украинские войска удерживают инициативу в ключевых районах юга Украины, о чем свидетельствуют постоянные украинские контратаки на западе Запорожской области и устойчивое, большее, чем обычно, украинское присутствие на восточном берегу Херсонской области.

"Украинские силы, наоборот, похоже, используют этот период сложных погодных условий и продолжающихся российских наступательных операций для создания и укрепления оборонительных позиций на тех участках фронта, где они не ведут контрнаступательных операций, сохраняя таким образом живую силу и ресурсы для будущих наступлений", - отметили аналитики.

Война в Украине: Новости

Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко считает, что в ближайшее время россияне активизируются на еще одном участке фронта. Он прогнозирует интенсификацию боев возле Угледара Донецкой области.

При этом военный аналитик, бывший сотрудник СБУ Иван Ступак сообщил, что украинские защитники развернули три плацдарма на левом берегу Херсонской области, и стараются отбросить оккупантов как можно дальше.

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