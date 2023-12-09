Активизация оккупантов фиксируется на многих направлениях, подчеркнул Коваленко.

В ближайшее время начнется интенсификация боев в районе Угледара Донецкой области. Такое мнение высказал военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

В эфире телеканала "Эспрессо" он подчеркнул, что такую тактику можно назвать запасным планом российских оккупационных войск, если они не успеют выполнить задачу по взятию Авдеевки в установленные российскими властями сроки.

"Мы видим активизацию россиян по многим направлениям. Возле Бахмута видим активизацию врага как на западной локации, так и на южной, в направлении Клещиевки и Андреевки. Также идет интенсификация боевых действий в районе Марьинки. В ближайшее время, я в этом уверен, начнется интенсификация боев возле Угледара. То есть достаточно широкий фронт активизировался по некоторым локациям. И это можно назвать таким запасным планом для российского командования. Если они не смогут выполнить задачу по захвату Авдеевки до Нового года или так называемых выборов в России, то у них будет возможность по некоторым из этих направлений достичь какого-то успеха", – объяснил он.

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Коваленко отметил, что россияне не могут начать наступление возле Купянска, пока не захватят село Синьковка. Однако наиболее важным "запасным планом" для врага все же является Угледар.

"Вот это для россиян на сегодня действительно тактически очень важная локация. Все остальные имеют исключительно политические моменты", – резюмировал Коваленко.

Ситуация в районе Угледара: последние новости

7 декабря советник мэра временно оккупированного Мариуполя Петр Андрющенко рассказал, что российские захватчики активно стягивают танки и бронетехнику в направлении Угледара. Он предположил, что россияне могут готовить активизацию боев в том районе.

Тем временем военный эксперт, полковник ВСУ в запасе, военный летчик-инструктур Роман Свитан говорит, что потеря Авдеевки грозит обвалом всей линии обороны на востоке и потери контроля над значительными территориями Донбасса. Тогда под угрозой окажется и Угледар. Именно поэтому украинские военные продолжают удерживать Авдеевку – это военная составляющая, и отнюдь не политическая, подчеркнул эксперт.

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