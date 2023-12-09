Россия сейчас изо всех сил пытается продемонстрировать, что контрнаступление Украины провалилось, отметил Николай Маломуж.

Россия пытается задействовать последние системные резервы для решения своих тактических задач - захвата Донецкой и Луганской областей. Однако глобальных перспектив у россиян что-то захватить на этих направлениях нет.

Такое мнение высказал руководитель Службы внешней разведки Украины в 2005–2010 годах, генерал армии Николай Маломуж в интервью "Обозревателю", комментируя мнение отдельных экспертов о том, возможен ли перелом в войне в пользу россиян.

"Тяжелые бои на востоке подталкивают экспертов к мысли о том, что возможен перелом в войне в пользу РФ. Но я с этим принципиально не согласен", - отметил он.

По мнению эксперта, Россия сейчас изо всех сил пытается продемонстрировать, что контрнаступление Украины провалилось.

"И эту мысль Кремль пытается донести до всех в мире. Но необходимо доказать, что они имеют приоритет и перспективы побед. Поэтому и ставится задача захвата отдельных населенных пунктов. Например, долгое время, порядка трех месяце, оккупанты пытаются захватить Купянск, но эта операция фактически провалилась. Сюда были брошены около 110 тысяч личного состава, первая танковая армия, кантемировская дивизия, множество спецназа и наемников, но продвинувшись на несколько километров, они были вынуждены отойти под ударами наших войск. И сейчас глобальных перспектив захватить там что-то нет", - заявил Маломуж.

РФ подтягивает резервы на юге - что сообщалось

Как писал УНИАН, в Силах обороны юга Украины заявили, что на Херсонском направлении российские силы наращивают фортификационное оборудование и подтягивают резервы:

"Увеличено количество наблюдательных пунктов и огневых позиций, продолжается давление на правый берег артиллерийскими обстрелами, противник активизирует применение дронов".

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