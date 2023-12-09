По словам экс-сотрудника СБУ, огромную роль на левобережье Днепра на Херсонщине играют FPV-дроны.

Украинские защитники развернули три плацдарма на левом берегу Херсонской области, и стараются отбросить оккупантов как можно дальше. Об этом заявил военный аналитик, бывший сотрудник Службы безопасности Украины Иван Ступак.

"Есть три плацдарма украинских войск на левом берегу Херсонской области. Они еще небольшие. Главная их задача – отбить россиян как можно дальше от города Херсон для того, чтобы минимизировать обстрелы. Российская армия ракетами, снарядами обстреливает Херсон хаотично – жилой дом, садик, дорога, лесополосы. Затем объединить три плацдарма и продвигаться дальше. Будет очень хорошим результатом, если наши войска смогут дойти до города Скадовск, в идеале до города Армянск. Как говорят наши военные, невероятно сложно что-то прогнозировать, потому что каждый день что-то меняется", – объяснил он в эфире телеканала FREEДОМ.

Он отметил, что российские "военкоры" заявляют о том, что оккупантам необходимо принимать меры по сдерживанию Сил обороны, иначе у них не останется ресурса для противодействия украинским войскам. При этом лобовые атаки россиян не приносят результатов.

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"Российские "военкоры" жалуются на то, что лобовые атаки на Южном направлении в Херсонской области не дают никакого результата. Лучшие из лучших там гибнут, стачиваются об украинскую оборону, никакого результата в виде выбитых украинских позиций нет. Они комментируют, что если так продолжится и не будут приняты логические или административные меры, то у них просто не останется, чем сдерживать украинские войска", – добавил Ступак.

По словам экс-сотрудника СБУ, огромную роль на левобережье Днепра на Херсонщине играют FPV-дроны. Их там активно применяют украинские защитники.

"Россияне жалуются, что в лучшем случае на одного российского военного приходится одна украинская "птичка", в худшем случае на одного российского воина – три "птички", – отметил он.

Украинские дроны охотятся за любым движущимся объектом – от машин, которые в народе называют "буханками", до российских солдат.

Война в Украине: это стоит знать

Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко считает, что в ближайшее время россияне активизируются на еще одном участке фронта. Он прогнозирует интенсификацию боев возле Угледара Донецкой области.

Кроме того, россияне не прекращают обстрелов украинских городов. Враг ударил из артиллерии по Купянску на Харьковщине. В результате атаки погибли два человека – женщины 57 и 71 лет. 30-летний мужчина получил ранения.

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