Наши воины поразили 2 пункта управления, 6 районов сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники и 3 склада боеприпасов врага.

За сутки наша авиация нанесла удары по 2 позициям ЗРК противника.

Об этом на своей странице в Facebook сообщает Генштаб ВСУ.

"Авиация Сил обороны Украины в течение минувших суток нанесла удары по 2 позициям зенитных ракетных комплексов противника", - говорится в сообщении.

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В Генштабе также отметили, что подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны за прошедшие сутки поразили 2 пункты управления, 6 районов сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, 3 склада боеприпасов, а также 3 других важных объектах оккупантов.

Война в Украине: последние новости

Как сообщал УНИАН, по состоянию на 16 ноября потери врага составили около 82 тысячи 710 человек личного состава.

Генерал США Марк Милли заявил, что Россия проиграла стратегически, оперативно и тактически в войне против Украины.

В то же время министр обороны Соединенных Штатов Америки Ллойд Остин считает, что зимняя погода будет на стороне украинской армии, поскольку она будет лучше оснащенной и продолжит уничтожать российские пути обеспечения.

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