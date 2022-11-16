Все стратегические цели России не были реализованы.

Россия проиграла в стратегическом, оперативном и тактическом плане в неспровоцированной войне против Украины, заявил председатель Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли на брифинге по итогам заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины (так называемый "Рамштайн-7"), которое состоялось в онлайн-формате.

Генерал США заявил, что Россия совершила огромную стратегическую ошибку, начав войну против Украины. Милли сказал, что в феврале Россия сделала выбор осуществить незаконное вторжение в Украину, которая не представляла для нее угрозы.

По его словам, российские власти при принятии этого решения установили несколько целей: сбросить президента Владимира Зеленского и его правительство, получить доступ по суше к Черному морю через захват Одессы, захватить все до реки Днепр и в придачу продолжать атаковать в сторону Карпатских гор, и захватить всю Украину.

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Однако, как подчеркнул Милли, Россия потерпела поражение, потому что не достигла этих целей.

По его словам, россияне проиграли в достижении стратегических целей, а теперь проигрывают в достижении оперативных и тактических целей. "Россия изменила цели войны в марте и начале апреля. Ее война по выбору затем была сфокусирована на захвате Донбасса - Донецкой и Луганской областей. Это были ее оперативные цели, и им этого не удалось осуществить", - сказал он и добавил, что затем Россия решила расширить цели и захватить Запорожскую и Херсонскую области.

"Все эти их стратегические переосмысленные цели не были достигнуты. Каждая из них", - подчеркнул Милли и напомнил об отступлении российских войск из Херсона.

Также, по его словам, является очевидным, что российскую волю невозможно сравнить с украинской волей к борьбе.

"Через всю линию фронта длиной около 900 км украинцы получали успех за успехом. И русские каждый раз терпели поражение. Они проиграли стратегически. Они проиграли оперативно, и я повторяю, они проиграли тактически. То, что они пытались делать, - они потерпели неудачу", - подчеркнул Милли.

По его убеждению, Россия могла бы принять другое решение и прекратить войну. "И они могут сделать этот выбор сегодня, чтобы прекратить войну. Однако россияне используют свое время для перегруппировки их сил. И они применяют кампанию террора, кампанию максимального страдания украинского гражданского населения для того, чтобы разрушить украинский моральный дух", - сказал Милли.

Война в Украине-прогноз США

Милли считает, что вероятность захвата Россией всей территории Украины близка к нулю, но быстро выгнать российские оккупационные войска со всей украинской территории очень сложно.

В свою очередь, министр обороны Соединенных Штатов Америки Ллойд Остин заявил, что зимняя погода будет на стороне украинской армии, поскольку она будет лучше оснащенной, чем российская, и продолжит подрывать российские пути обеспечения снаряжением.

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