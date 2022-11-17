Были ранены несколько российских оккупантов.

За сутки ракетно-артиллерийские подразделения Сил обороны Украины отработали на южном направлении 45 огневых задач.

Как сообщил спикер Оперативного командования "Юг" Владислав Назаров, в результате огневого поражения были ранены несколько российских оккупантов.

"Ракетно-артиллерийскими подразделениями отработано 45 огневых задач. Из потерь врага нам известно о 5 раненых и 3 единицах авто-бронетехники", – отметил он.

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По словам Назарова, окончательные результаты ударов по врагу доразведываются.

Ситуация на южном направлении

Обстановка на южнобугском и таврийском направлении, как и во всей зоне ответственности командования "Юг", достаточно напряженная, но контролируемая.

16 ноября стало известно, что украинские военные из стрелкового оружия уничтожили в Бериславском районе Херсонской области два ударных дрона российских оккупантов.

Руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил охраны и обороны "Юг" Наталья Гуменюк рассказала, что российские оккупанты на левом берегу Днепра пытаются обустроить многорубежную оборону и ищут способы остановить ВСУ. Она добавила, что враг продолжает обстреливать территории, до которых он достает.

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