Оккупационные войска значительных успехов в ведении наступательной операции на всех направлениях выдвижения не имели, заявили в Генеральном штабе ВСУ.

Подразделения Вооруженных сил Украины нанесли сокрушительные удары по тыловой инфраструктуре российских оккупационных войск.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ в сводке по российскому вторжению по состоянию на 6:00 14 марта.

В Генштабе сообщили, что на 19 сутки героического противостояния украинского народа оккупантам состояние, положение и характер действий сил украинской обороны – без существенных изменений.

"Вооруженными силами Украины нанесены сокрушительные удары по тыловой инфраструктуре (полевых базах и складах) с целью нарушения системы логистического обеспечения врага на временно занятых оккупантами территориях Украины", - сказано в сообщении.

Также вчера группировка Воздушных сил Вооруженных сил Украины поразила четыре самолета, три вертолета и беспилотных летательных аппарата (информация по типу уточняется).

"Оккупационные войска значительных успехов в ведении наступательной операции на всех направлениях выдвижения не имели. Основные усилия оккупантов были сосредоточены на закреплении и удержании на ранее занятых рубежах", - сообщили в Генштабе.

Кроме того, вновь фиксируются нередкие случаи использования врагом гражданской инфраструктуры, в том числе и религиозных объектов для оборудования огневых позиций, размещения вооружения и военной техники.

Морально-психологическое состояние противника остается на низком уровне, что приводит к отказам военнослужащих ВС РФ выполнять приказы командования. По имеющейся информации, на территории РФ, в городе Белгород размещен военный лагерь Белгородской военной комендатуры. В лагере содержатся российские военнослужащие, которые после лечения выписаны из госпиталей и ждут отправки в подразделения. Также в указанном лагере находятся военнослужащие ВС РФ, которые отказываются от участия в боевых действиях, с ними проводятся меры досудебного дознания.

В Генштабе также сообщили, что спецназ Беларуси отказался участвовать в боевых действиях против Украины.

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