Секретарь СНБО Алексей Данилов ранее заявлял, что угроза участия армии Беларуси в войне против Украины сохраняется.

Белорусские спецназовцы отказались принимать участие в боевых действиях против Украины.

Об этом сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины в сводке по российскому вторжению по состоянию на 6:00 14 марта.

"По готовности вооруженных сил Республики Беларусь к ведению войны в Украине: согласно заявлению одного из высокопоставленных лиц сил специальных операций, спецназовцы вооруженных сил РБ участвовать в войне с Украиной не будут", - сказано в сообщении.

Как сообщал УНИАН, 12 марта секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что угроза участия армии Республики Беларусь в войне против Украины сохраняется. По его словам, Александр Лукашенко пока не решается бросать в бой белорусскую армию.

13 марта в Генштабе ВСУ сообщили, что военное руководство Беларуси продолжает принимать меры по усилению охраны границы с Украиной.

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