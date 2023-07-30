Россияне не выходят из Бахмута несмотря на потери, однако для ВСУ это выгодно.

В центре Бахмута, который россияне считают стратегически важным городом, наблюдается внезапное затишье из-за активных действий ВСУ на флангах.

Об этом сказал командир отделения аэроразведки 17-й отдельной танковой бригады Вячеслав Воробьев в эфире телемарафона. "Сегодня удивительно тихо... я нахожусь на позициях в самом Бахмуте ... это связано с активностью, которые наши ребята ВСУ ведут на флангах Бахмута. То есть Клещиевка, Андреевка. Именно там сейчас более активная часть работает чем центр Бахмута", - сказал военный.

По его словам, в самом Бахмуте активно действует украинская авиационная разведка, которая отрабатывает цели, чтобы держать врага в напряжении.

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Воробьев отметил, что очень много врагов спряталось в самом Бахмуте. Поэтому отработка по ним проходит круглосуточно.

Военный сообщил, что россияне действительно пытаются удержать Бахмут любой ценой, однако ВСУ это выгодно.

"Как бы мы по ним не работали, они не покидают Бахмут. Я думаю, это единственное свидетельство того, что они не уходят из Бахмута, как бы мы их не поджимали по флангам. Они будут держаться до последнего и для нас это выгодно – будем обходить", - добавил он.

Ситуация в Бахмуте

По данным издания The Times, российская оборона в Бахмуте ослабевает, ВСУ выходят на важнейшие высоты, заставляя РФ выделять дополнительные резервы и нанося удары по складам с боеприпасами в тылу.

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