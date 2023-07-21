На нескольких участках продолжаются тяжелые бои без изменения положений.

Украинские военные ведут тяжелые бои с российскими оккупантами в рийоне Бахмута.

Как сообщил спикер Генерального штаба ВСУ Андрей Ковалев, на Бахмутском направлении силы обороны продолжают вести наступательные действия севернее и южнее города Бахмут, передает Military Media Center.

"На направлениях Орехово-Васильевка-Прасковеевка, Клещиевка-Андреевка продолжаются тяжелые бои без изменения положений", - сказал спикер.

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Ковалев добавил, что противник оказывает мощное сопротивление, применяет резервы, но несет потери.

Кроме этого, как сообщили аналитики Института по изучению войны (ISW), ВСУ продолжали контрнаступательные операции на северном и южном флангах Бахмута и достигли ограниченных успехов. В Институте отметили, что на кадрах с геолокацией видно, что украинские военные продвинулись в лесном массиве Клещиевки в 7 км к северо-западу от Бахмута.

Ситуация в Бахмуте

Ситуация в Бахмуте уже давно довольно сложная. Враг крепко окопался в городе, поэтому выбить его оттуда очень трудно. Но по данным ISW, за последние сутки силы обороны Украины вели контрнаступательные операции как минимум на трех участках фронта и продвинулись вперед.

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