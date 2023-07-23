По его словам, враг оказывает отчаянное сопротивление, но преимущество за ВСУ.

На Бахмутском направлении инициатива остается за Вооруженными силами Украины, хотя и российские военные оказывают там отчаянное сопротивление. Об этом в эфире информационного телевизионного марафона заявил спикер восточной группировки войск Вооруженных сил Украины Сергей Череватый.

"На Бахмутском направлении инициатива остается за Силами обороны, враг оказывает отчаянное сопротивление, за эти сутки 566 раз наносил всеми видами артиллерии удары по нашим позициям, 4 авианалета совершил. Всего произошло 18 боестолкновений, 126 оккупантов уничтожены, 170 получили ранения, 6 взяты в плен", - сказал он.

Также, по его словам, на этом направлении фронта за сутки было уничтожено много вражеской техники.

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"Это был танк, две самоходные артиллерийские установки "Пион" калибра 203 мм, четыре самоходные установки "Гиацинт-С", гаубицы, система "Солнцепек", три зенитно-ракетные установки "Стрела-10" и пять полевых складов с боеприпасами", - отметил Череватый.

Ситуация на Бахмутском направлении - что известно

Как сообщал УНИАН, ситуация в Бахмуте уже достаточно долгий промежуток времени остается достаточно сложной. Основные бои там ведутся за господствующие высоты, которые расположены севернее и южнее города. Противник там оказывает мощное сопротивление и применяет резервы.

По состоянию на 22 июля на северном и южном флангах Бахмута ВСУ достигли ограниченного успеха. Об этом сообщали аналитики Институт изучения войны (ISW). В частности, удалось продвинуться по трассе E40 Бахмут-Славянск в направлении северо-восточнее Орехово-Васильевки. Это примерно 11 км от города-крепости.

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