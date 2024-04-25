Военные с беспилотными авиационными системами смогут лучше корректировать действия для поражения вражеской силы.

Новая помощь от США позволит качественнее уничтожать российских оккупантов на подступах к украинским позициям.

Об этом командир подразделения БпАК в составе 3-й ОШБр Вадим Мазевич сказал в эфире телеканала "КИЕВ24.NEWS". "Мы видим в этой помощи разного рода реактивные боеприпасы к РСЗО и ракеты. Это поможет нам более качественно поражать цели и корректировать, что является прямой обязанностью беспилотных авиационных систем. Часть подразделений сейчас ждет противотанковых средств", - сказал Мазевич.

В частности, он отметил, что новая помощь от США поможет беспилотным авиационным системам разгрузить и более качественно скорректировать действия при отражении массированных наступлений для уничтожения российских оккупантов. По его словам, это должно позволить уничтожать оккупантов не на 20-30%, а на все 100%.

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Помощь Украине от США

24 апреля президент США своей подписью ввел в действие закон, предусматривающий выделение на помощь Украине $60,8 млрд, из них $49,9 млрд пойдут на военную помощь.

В то же время, сразу же в США объявили о выделении новой партии помощи для Украины на сумму в один миллиард долларов. В эту помощь ракеты RIM-7 и AIM-9M для систем ПВО, боеприпасы для HIMARS, 155 мм артиллерийские снаряды, включая фугасные снаряды и улучшенные обычные боеприпасы двойного назначения, артиллерийские снаряды калибра 105 мм и многие другие виды техники и вооружения.

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