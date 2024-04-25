Также в Генштабе сообщили, что в течение суток произошло 104 боевых столкновения.

Украинские военные продолжают активными действиями наносить оккупационным войскам потери в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии боевого соприкосновения.

Как говорится в сводке Генштаба, за сутки авиация Сил обороны нанесла удары по 11 районам сосредоточения личного состава противника. Также, силами и средствами противовоздушной обороны Украины уничтожено управляемую авиационную ракету Х-59 и три разведывательных БпЛА противника.

"Подразделениями ракетных войск нанесено поражение по району сосредоточения личного состава противника", - говорится в сообщении.

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Также в Генштабе сообщили, что в течение суток произошло 104 боевых столкновения. В частности, на Купянском направлении ВСУ отбили одну атаку в районе населенного пункта Берестово.

На Лиманском направлении враг 19 раз атаковал позиции украинских защитников в районах Серебрянского лесничества, Невского Луганской области; Тернов и Торского Донецкой области.

На Бахмутском направлении нашими воинами отражено 25 атак в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской области; Верхнекаменское, Выемка, Новый, Ивановское, Клищеевка Донецкой области.

На Авдеевском направлении, нашими защитниками отражено 27 атак в районах населенных пунктов Очеретино, Соловьево, Новокалиново, Бердичи и Нетайлово Донецкой области.

На Новопавловском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах населенных пунктов Красногоровка, Георгиевка, Новомихайловка, Урожайное Донецкой области, где враг 21 раз пытался прорвать оборону наших войск.

На Ореховском направлении враг один раз атаковал позиции наших защитников в районе Старомайорского Донецкой области.

На Херсонском направлении противник не отказывается от намерения выбить наши подразделения с плацдармов на левобережье Днепра. Так, за прошедшие сутки, враг совершил 4 безуспешные атаки позиций наших войск.

Война в Украине: новости

Украина начнет получать военную помощь от США уже через несколько дней после того, как американский лидер Джо Байден подпишет соответствующий документ, а все звенья логистических цепочек будут работать уже в конце апреля, уверен военно-политический обозреватель Александр Коваленко. По его словам, логистика по отправке соответствующих грузов заработает в течение следующих 24-48 часов после подписания президентом США.

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