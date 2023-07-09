Защитники Украины своей кровью освобождают каждый метр нашей земли.

Украинские военные показали невероятные кадры штурма позиций российских оккупантов в Донецкой области. Бойцы Сил обороны устроили горячую "вечеринку" для россиян на направлении Соледар-Северск.

"Контрнаступление – это тяжело. Кадры штурма 3 механизированного батальона 54 ОМБР. Батальон К-2. Соледар – Северск. 500 дней войны. Тяжелых, кровопролитных боев за свободу Родины", - говорится в комментарии к обнародованным кадрам.

Отмечается, что на видео запечатлена работа третьей механизированного батальона 54 ОМБР. В ходе штурма техника под огнем россиян доставляла пехоту в окопы на переднем крае.

"Условия доставки и окружающая среда – достойны отдельного внимания. Трудно даже вообразить, как чувствует себя воин в технике или на ней. Каждый метр украинской земли стоит крови наших защитников", - указано в сообщении.

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ВСУ 24 июня уничтожили оккупантов на Бахмутском направлении. По словам командира третьей отдельной штурмовой бригады Андрея Билецкого, воины 1 механизированного батальона 3ОШБр разгромили третий батальон 57 гвардейской мотострелковой бригады РФ, в результате чего ликвидированы десятки россиян.

Позже командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский обнародовал яркие кадры операции защитников 1 роты 1 механизированного батальона 3-й отдельной штурмовой бригады, которые разгромили 3 батальон 57-й гвардейской мотострелковой бригады РФ.

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