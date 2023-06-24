ВСУ ликвидировали 30 оккупантов, еще десятки ранили или взяли в плен.

Вооруженные силы Украины сегодня, 24 июня, разгромили российских оккупантов на Бахмутском направлении.

Как сообщила третья отдельная штурмовая бригада в Telegram, десятки солдат РФ ликвидированы и ранены.

Командир третьей отдельной штурмовой бригады полковник Андрей Билецкий рассказал, что бойцы 1 механизированного батальона 3ОШБр разгромили третий батальон 57 гвардейской мотострелковой бригады РФ.

"С их стороны 30 200-х, десятки раненых и с десяток пленных", - отметил Билецкий.

Благодаря действиям украинских защитников плацдарм врага на Западном берегу канала Северский Донец-Донбасс полностью зачищен.

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Как сообщал УНИАН, сегодня Восточная группировка ВСУ начала наступление и продвинулось вперед одновременно на нескольких направлениях. Речь идет об Орехово-Васильевке, Бахмуте, Богдановке, Ягодном, Клещиевке, Курдюмовке.

Кроме того, ВСУ возле Красногоровки завладели несколькими позициями, которые оккупанты удерживали с 2014 года.

Общие потери противника в живой силе сейчас составляют примерно 223 910 человек.

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