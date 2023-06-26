Военные показали успешную эвакуацию раненого бойца.

Украинские военные зачистили плацдарм армии Российской Федерации на западном берегу канала Северский Донец-Донбасс. Слаженную работу бойцов Сил обороны засняла камера GoPro одного их военных.

Командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский обнародовал яркие кадры операции защитники 1 роты 1 механизированного батальона 3-й отдельной штурмовой бригады, которые разгромили 3 батальон 57-й гвардейской мотострелковой бригады РФ.

"Нашим воинам удалось зачистить плацдарм врага на западном берегу канала Северский Донец-Донбасс", - говорится в комментарии.

Кроме того, на видео попала успешная эвакуация раненого бойца.

Зачистка канала Северский Донец-Донбасс - последние новости

Вооруженные силы Украины в субботу, 24 июня, уничтожили российских оккупантов на Бахмутском направлении. Командир третьей отдельной штурмовой бригады полковник Андрей Билецкий рассказал, что бойцы 1 механизированного батальона 3ОШБр разгромили третий батальон 57 гвардейской мотострелковой бригады Российской Федерации. В результате ликвидированы десятки захватчиков.

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