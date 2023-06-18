Наев отметил, что на этом направлении круглосуточно работала вражеская артиллерия и авиация, а особенно страшно было терять собратьев.

Командующий Объединенных Сил Вооруженных сил Украины генерал-лейтенант Сергей Наев встретился с участником боев за Соледар и Бахмут гранатометчиком отдельной механизированной бригады Григорием Бабичем.

"В боях за Соледар и Бахмут этот мужественный, неординарный человек проявил себя как настоящий лидер, смело поведя за собой других", - рассказал Наев в Facebook.

Он отмечает, что при попытке захвата позиций роты российскими войсками старший солдат Григорий Бабич смог удержать личный состав подразделения на позициях и заставил врага отступить, нанеся ему существенные потери.

"С виду он - обычный парень, но сколько силы, решительности и отваги в его глазах. Его проницательный взгляд рассказывает о пережитом. Там было страшно, круглосуточно работала вражеская артиллерия и авиация. А особенно страшно было терять своих собратьев", - рассказал Наев.

Командующий отмечает, что на передовой очень сложно - постоянные взрывы, выстрелы, усталость, бессонные ночи, но все делают все возможное ради победы.

Ситуация на восточном направлении

Как сообщал УНИАН, вчера, 17 июня, президент Украины Владимир Зеленский во время традиционного вечернего видеообращения поблагодарил военных за продвижение вперед на Донбассе, за стойкость и мужество.

Руководитель Авдеевской городской военной администрации Виталий Барабаш в эфире телемарафона сообщал, что есть определенные успехи у украинских воинов на Авдеевском направлении в Донецкой области. Бойцы продвинулись за последние две недели на более чем километр.

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