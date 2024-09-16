6 февраля Зеленский подписал указ, которым поручил создать отдельный род сил беспилотных систем.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон № 11507. Он включает в отдельные роды Вооруженных сил Украины новую структуру - Силы беспилотных систем.

"Реализация проекта Закона позволит нарастить способности сил обороны, в частности Вооруженных Сил Украины, путем предусмотрения в их структуре Сил беспилотных систем", - говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Силы беспилотных систем в Украине

6 февраля 2024 года президент Украины Владимир Зеленский подписал указ №51/2024 "О наращивании возможностей Сил обороны", которым поручил создать в структуре украинской армии отдельный род сил - Силы беспилотных систем.

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Тогда в частности Зеленский говорил, что создание нового рода войск "должно дать вполне конкретный результат уже в ближайшее время, поскольку дроны - беспилотные системы - доказали свою эффективность в боях на земле, в небе и в море".

Уже во вторник 7 мая Правительство поддержало проект указа президента Владимира Зеленского, наработанный Министерством обороны совместно с Генштабом, о создании отдельного рода войск в Вооруженных силах Украины - Сил беспилотных систем.

По словам полковника Вадима Сухаревского, система Сил беспилотных систем ВСУ строится для привлечения проверенных людей. В частности он сказал, что в первую очередь речь идет об определенном и наработанном процессе набора людей. Для него очень принципиальным вопросом является качество подготовки, а не количество людей.

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