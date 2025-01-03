Роботы-убийцы: Украина автоматизирует свои дроны технологиями ИИ, - WSJ

При этом украинские разработчики не стремятся создать "птички", которые будут абсолютно автономными, не требуя управления оператором БПЛА.

В 2024 году ключевым оружием украинской обороны стали высокоскоростные, маневренные дроны, размером с обеденную тарелку. Они стали эффективным средством борьбы против массированных наземных нападений России, пишет The Wall Street Journal.

В 2025 году на поле боя ожидается появление роботов-убийц, где компьютеры все больше заменяют людей в полетах и наведении на цель. Такая автоматизация способна помочь Украине эффективнее противодействовать значительно большему противнику, даже при условии сокращения поставок оружия со стороны западных партнеров.

Однако главный акцент остается на сохранении контроля со стороны человека. "Мы годами пытаемся создавать автономные автомобили, но все еще имеем водителей", - говорит Андрей Звирко, директор по стратегии компании Sine.Engineering, которая занимается разработкой технологий для дронов.

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Украинские компании внедряют постепенные инновации, направленные на облегчение управления дронами. Этот подход позволяет снизить уровень навыков, необходимых для оператора, одновременно повышая эффективность. Аналогичный принцип давно используется в других отраслях, таких как авиация, автомобилестроение и электронная коммерция.

Украина применяет десятиуровневую систему постепенного внедрения автоматизации дронов. Уже сейчас используются модели, которые могут автономно наводиться на цель с помощью компьютерного зрения. Макс Макарчук, руководитель отдела ИИ платформы Brave1, говорит:

"Мы движемся постепенно, адаптируя технологии к массовому производству только после подтверждения их практической пользы".

В 2024 году Украина изготовила более миллиона малых дронов, которые стали ключевым инструментом на фронте. Большинство из них - FPV-дроны, управляемые операторами в очках, которые передают видеосигнал. Такие аппараты могут доставлять взрывчатку на расстояние до 20 км и поражать цель.

Однако главными препятствиями остаются российские средства радиоэлектронной борьбы, которые подавляют сигналы управления и препятствуют наведению дронов. Украинские стартапы, такие как Sine, работают над решениями этих проблем. Например, компания разработала модуль, который автоматически избегает помех, используя многочастотные каналы связи.

Другая разработка Sine - система навигации, которая позволяет точно определять местонахождение дронов даже при отсутствии GPS. Благодаря этому пилоты могут работать в условиях активного радиоэлектронного воздействия.

Усовершенствованные технологии, внедряемые Sine и другими компаниями, способствуют снижению уровня подготовки, необходимого для операторов дронов, а также повышают эффективность боевых операций. В то же время интеграция самонаводящихся систем позволяет одному оператору управлять сразу несколькими дронами, что значительно упрощает процесс управления. Андрей Чулик, соучредитель Sine, говорит:

"Все, что мы здесь делаем, направлено на снижение квалификационных требований для пользователей".

Дроны в войне

Война в Украине стала по сути первой войной со столь активным использованием беспилотников - от воздушных до наземных и даже морских средств. Украина уничтожала вражескую пехоту, технику и корабли с помощью таких систем.

В Украине даже были созданы Силы беспилотных систем. Командующим этого рода войск является Герой Украины Вадим Сухаревский. Военный вошел в историю российско-украинской войны как первый офицер ВСУ, под чьим командованием был открыт огонь на поражение российских боевиков под Славянском в апреле 2014 года.

Украинские производители активно развивают эту отрасль. К примеру, недавно сообщалось о том, что в Украине завершили этап испытаний новых БПЛА с оптоволоконной связью. Они способны преодолевать вражеские средства РЭБ.

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